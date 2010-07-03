Мосгордума выключит подсветку в рамках акции "Час Земли"

Впервые Мосгордума примет участие в международной акции "Час Земли". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова.
В субботу, 30 марта, с 20:30 до 21:30 на двух зданиях столичного парламента будет отключена подсветка.
Традиционно погаснет на час архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", Большой театр, Госдума, Совет Федерации и Останкинская телебашня.
Также к акции присоединятся здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, "Зарядье", павильоны ВДНХ, Китайгородская стена, объекты на набережных Москвы-реки, МХАТ имени Горького, Московский театр на Таганке и 15 столичных парков.
Впервые к акции присоединились столичные офисы "Мои документы", павильон Московских центральных диаметров (МЦД), Смоленский метромост и монорельс.
Международная экологическая акция "Час Земли" проводится ежегодно. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.
Акция "Час Земли" объединяет два миллиарда людей в 188 странах мира. В России акция пройдет в 11-й раз.
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