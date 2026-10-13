Эксперт ВЦИОМ Смак: термин "серебряный возраст" меняет восприятие старости в обществе

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Понятие "серебряный возраст" отражает изменение отношения общества к старости и людям старших поколений, в отличие от стигматизирующего выражения "возраст дожития". Об этом рассказала RT эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак.

По ее словам, за последние 10–15 лет представления о роли и возможностях пожилых людей заметно изменились. Если раньше выход на пенсию часто воспринимался как завершение активного периода жизни, то сейчас старший возраст все чаще рассматривают как самостоятельный этап с новыми интересами и планами. Одним из факторов этих изменений эксперт назвала развитие социальных сетей и цифровизацию.

Смак отметила, что влияние на общественное восприятие оказывает не только изменение условий жизни, но и язык, которым описывают старение. Выбор определений, в свою очередь, тоже формирует отношение к пожилым людям.

Данные ВЦИОМ подтверждают изменение представлений о пенсии. В 2025 году 40% россиян считали ее счастливым периодом жизни, тогда как в 2010 году такой ответ давали 27% опрошенных. При этом доля тех, кто воспринимал пенсию как один из самых тяжелых этапов жизни, за тот же период сократилась с 64 до 44%.

Однако, подчеркнула эксперт, реальные условия жизни пенсионеров пока не соответствуют изменившимся общественным ожиданиям. По ее словам, не все пожилые люди имеют возможность оставаться активными, продолжать работать или учиться, а некоторые и сами не хотят этого.

Между тем сегодня у москвичей старшего возраста есть возможность не просто занять досуг, а снова сесть за университетскую парту, освоить новую профессию и начать карьеру заново. Руководитель столичного департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак сообщил, что образовательные программы "Московского долголетия" в новом учебном году дополнят лекциями, семинарами и профпереподготовкой.