Кремль поддержит "Час Земли"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кремль в очередной раз примет участие в акции "Час Земли" в субботу, 30 марта. Внешнее освещение официальной резиденции российского президента погаснет с 20:30 до 21:30, говорится на сайте Кремля.

Впервые поучаствует в акции Мосгордума. В субботу на двух зданиях столичного парламента на час будет отключена подсветка.

Традиционно погаснет на час архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", Большой театр, Госдума, Совет Федерации и Останкинская телебашня.

Также к акции присоединятся здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, "Зарядье", павильоны ВДНХ, Китайгородская стена, объекты на набережных Москвы-реки, МХАТ имени Горького, Московский театр на Таганке и 15 столичных парков.

Впервые к акции присоединились столичные офисы "Мои документы", павильон Московских центральных диаметров (МЦД), Смоленский метромост и монорельс.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится ежегодно. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.