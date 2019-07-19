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17:47

В Сети появились фото "состаренной" Земли

экология общество экономика

17:47

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Фото: greenpeace.ru

Российское отделение Greenpeace и digital агентство Isobar Moscow запустили кампанию EarthApp, в рамках которой опубликовали серию постов с фотографиями Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики сейчас и в будущем. Экологи показали, как будет выглядеть "состаренная" Земля.

Как пояснили в Isobar Moscow, пользователи соцсетей сейчас активно публикуют фото себя, знакомых и знаменитостей, "состаренные" при помощи фильтра в приложении FaceApp. Инициаторы EarthApp задались вопросами: "Что будет окружать нас в этот момент? Как изменится мир, когда мы действительно будем похожи на свои прототипы в FaceApp?" Ответы есть в серии постов, и они призваны привлечь внимание людей к проблемам экологии и побудить их действовать прямо сейчас, заявили в компании.

Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полина Каркина напомнила, что жители Земли регулярно сжигают уголь, нефть и газ, и это приводит к выбросам парниковых газов. Эколог отметила, что цель кампании – "донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы".

Ранее швейцарские ученые высказали гипотезу, что можно спасти планету от глобального потепления, высадив 1-1,5 триллиона новых деревьев. По мнению исследователей, леса смогут поглотить до 205 миллиардов тонн углерода, то есть две трети объемов веществ, выброшенных в атмосферу из-за деятельности человека.

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экология общество экономика

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