В Сети появились фото "состаренной" Земли

Российское отделение Greenpeace и digital агентство Isobar Moscow запустили кампанию EarthApp, в рамках которой опубликовали серию постов с фотографиями Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики сейчас и в будущем. Экологи показали, как будет выглядеть "состаренная" Земля.

Как пояснили в Isobar Moscow, пользователи соцсетей сейчас активно публикуют фото себя, знакомых и знаменитостей, "состаренные" при помощи фильтра в приложении FaceApp. Инициаторы EarthApp задались вопросами: "Что будет окружать нас в этот момент? Как изменится мир, когда мы действительно будем похожи на свои прототипы в FaceApp?" Ответы есть в серии постов, и они призваны привлечь внимание людей к проблемам экологии и побудить их действовать прямо сейчас, заявили в компании.

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Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полина Каркина напомнила, что жители Земли регулярно сжигают уголь, нефть и газ, и это приводит к выбросам парниковых газов. Эколог отметила, что цель кампании – "донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы".

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