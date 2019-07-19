В Сети появились фото "состаренной" Земли

Российское отделение Greenpeace и digital агентство Isobar Moscow запустили кампанию EarthApp, в рамках которой опубликовали серию постов с фотографиями Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики сейчас и в будущем. Экологи показали, как будет выглядеть "состаренная" Земля.
Как пояснили в Isobar Moscow, пользователи соцсетей сейчас активно публикуют фото себя, знакомых и знаменитостей, "состаренные" при помощи фильтра в приложении FaceApp. Инициаторы EarthApp задались вопросами: "Что будет окружать нас в этот момент? Как изменится мир, когда мы действительно будем похожи на свои прототипы в FaceApp?" Ответы есть в серии постов, и они призваны привлечь внимание людей к проблемам экологии и побудить их действовать прямо сейчас, заявили в компании.
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 3
Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полина Каркина напомнила, что жители Земли регулярно сжигают уголь, нефть и газ, и это приводит к выбросам парниковых газов. Эколог отметила, что цель кампании – "донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы".
Ранее швейцарские ученые высказали гипотезу, что можно спасти планету от глобального потепления, высадив 1-1,5 триллиона новых деревьев. По мнению исследователей, леса смогут поглотить до 205 миллиардов тонн углерода, то есть две трети объемов веществ, выброшенных в атмосферу из-за деятельности человека.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.