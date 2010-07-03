Найден эффективный способ спасти планету от потепления

Швейцарские ученые считают, что климатические изменения на планете можно остановить высадкой 1-1,5 триллиона новых деревьев, пишет портал "Мир 24".
Леса смогут поглотить до 205 миллиардов тонн углерода – то есть две трети объемов веществ, выброшенных в атмосферу из-за деятельности человека.
Исследователи проанализировали по меньшей мере 80 000 спутниковых снимков и пришли к выводу, что сейчас на Земле можно высадить 0,9 миллиона гектаров дополнительных лесов без ущерба для городских и сельскохозяйственных земель. Общая стоимость проекта предварительно оценивается в 300 миллиардов долларов.
Ранее эксперты из Стэнфордского университета предложили свой способ борьбы с глобальным потеплением. По их словам, в атмосферу нужно "закачать" еще больше углекислого газа (СО2). Метан, который в 82 раза вреднее для климата, наоборот, предлагается "вытягивать" из атмосферы при помощи огромного вентилятора. Химическая реакция по превращению его в углекислый газ предполагает наличие тепла и микропористых цеолитов.
Авторы исследования полагают, что содержание метана удастся снизить до доиндустриального уровня, выбросив восемь миллиардов тонн СО2 – такое количество человечество обычно производит всего за несколько месяцев.
А ученые из Обернского университета в США нашли связь между вырубкой лесов и возникновением опасных инфекционных заболеваний.
По словам экологов, эпидемии возникают из-за так называемого эффекта коэволюции. Изолированные участки лесов играют роль своего рода "островов" для животных, пояснили исследователи. Тем же самым являются хозяева для паразитов, а те − для инфекционных патогенов, считают специалисты.
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