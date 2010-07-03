Ученые составили список катастроф, способных привести к концу света

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Британские ученые провели исследование и составили список катастроф, способных привести к концу света. Они проанализировали данные из 50 источников и определили, что способно уничтожить человечество. Об этом сообщают "Дни.ру".

Первое – глобальное потепление. По прогнозам специалистов, изменение климата по всей планете может привести к уничтожению человечества через 2136 лет.

Далее в списке следуют эпидемии смертельных заболеваний. Эксперты называют в их числе туберкулез, малярию, сезонный грипп, лихорадку Эбола, менингит, легочную и бубонную чуму, лихорадку Ласса, холеру, желтую лихорадку и вирус Марбург.

На третьем месте – ядерная катастрофа. По данным экспертов, России могла бы стереть все живое с лица Земли за 4206 взрыв, США понадобился бы для этого 5351 взрыв.

Четвертый вариант – падение астероида. По данным NASA, потенциально опасным небесным телом является Florence, оно достигает 4,9 километра в диаметре.

