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17:31

Ученые предложили оригинальный способ борьбы с глобальным потеплением

общество наука

17:31

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Фото: depositphotos/Yaruta

Ученые из Стэнфордского университета предложили оригинальный способ борьбы с глобальным потеплением. По их словам, в атмосферу нужно "закачать" еще больше углекислого газа (СО2), сообщает Мир 24.

Метан, который в 82 раза вреднее для климата, наоборот, предлагается "вытягивать" из атмосферы при помощи огромного вентилятора. Химическая реакция по превращению его в углекислый газ предполагает наличие тепла и микропористых цеолитов.

Авторы исследования полагают, что содержание метана удастся снизить до доиндустриального уровня, выбросив восемь миллиардов тонн СО2 – такое количество человечество обычно производит всего за несколько месяцев.

Преобразование метана в СО2 позволит временно разрешить климатический кризис. Однако план действий разработан только в теории.

По мнению ученых, чтобы избежать разрушительных последствий в связи с глобальным потеплением, рост температур следует сдержать в пределах +1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот порог будет преодолен уже через 8,5 лет, опасаются специалисты.

Ранее швейцарские климатологи заявили, что Альпийские горы лишатся почти всех запасов снега к 2100 году из-за глобального потепления. При этом большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.

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общество наука

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