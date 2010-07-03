Ученые предложили оригинальный способ борьбы с глобальным потеплением

Ученые из Стэнфордского университета предложили оригинальный способ борьбы с глобальным потеплением. По их словам, в атмосферу нужно "закачать" еще больше углекислого газа (СО2), сообщает Мир 24.
Метан, который в 82 раза вреднее для климата, наоборот, предлагается "вытягивать" из атмосферы при помощи огромного вентилятора. Химическая реакция по превращению его в углекислый газ предполагает наличие тепла и микропористых цеолитов.
Авторы исследования полагают, что содержание метана удастся снизить до доиндустриального уровня, выбросив восемь миллиардов тонн СО2 – такое количество человечество обычно производит всего за несколько месяцев.
Преобразование метана в СО2 позволит временно разрешить климатический кризис. Однако план действий разработан только в теории.
По мнению ученых, чтобы избежать разрушительных последствий в связи с глобальным потеплением, рост температур следует сдержать в пределах +1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот порог будет преодолен уже через 8,5 лет, опасаются специалисты.
Ранее швейцарские климатологи заявили, что Альпийские горы лишатся почти всех запасов снега к 2100 году из-за глобального потепления. При этом большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.