Футуролог рассказал, от чего может погибнуть человечество

Ядерная война, глобальная биологическая пандемия и недружелюбный искусственный интеллект могут стать причиной гибели цивилизации, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на футуролога Алексея Чурчина.
По словам эксперта, угроза ядерной войны в последние годы актуализировалась из-за напряженной геополитической обстановки. Особую опасность представляют кобальтовые бомбы (водородные бомбы с оболочкой из кобальта-59). В случае их применения по всей территории планеты разнесется смертельный радиоактивный изотоп.
Человечество могут истребить и вирусы, созданные искусственным путем. "Всегда найдутся люди с эффективной иммунной системой. Основной риск состоит в одновременном попадании в окружающую среду нескольких десятков генетически модифицированных патогенов, способных поражать как людей, так и всю биосферу", – рассказал Чурчин.
Угрозу представляет искусственный интеллект, если он станет воспринимать людей как угрозу для себя, а "инстинкт самосохранения" вытеснит в нем иные цели.
Одна из самых сложных тем для ученых – глобальное потепление. Климатическая катастрофа рано или поздно произойдет, вплоть до выкипания океанов, это "связано с циклом жизни Солнца", уверен футуролог. Маловероятным считается вымирание цивилизации из-за падения метеорита. Специалист указывает, что небесные тела диаметром не менее 10 километров падают на планету один раз в 30 миллионов лет.
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