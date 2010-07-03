Названы города России с самым загрязненным воздухом

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Специалисты Росгидромета зафиксировали в 22 российских городах высокий уровень загрязнения воздуха, передает RT.

По данным исследования, самые высокие показатели загрязнения воздуха выявлены в городах: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

При этом данный список обошли Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область), где показатели улучшились по сравнению с 2017 годом.

Уточняется, что почти во всех городах есть крупные промышленные предприятия черной, цветной и алюминиевой, угольной и горнодобывающей промышленности, а также машиностроения. Большинство загрязненных городов находятся в азиатской части России.

В марте текущего года специалисты Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual сравнили чистоту воздуха в 73 странах. Лидером составленного ими рейтинга стала Исландия.

В первую пятерку вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. А в аутсайдерах оказались Бангладеш, Пакистан и Индия. Россия же попала во вторую десятку стран с самым чистым воздухом.

Исследователи оценивали, сколько микрочастиц пыли содержится в воздухе городов разных государств. По словам аналитиков, это один из самых опасных видов загрязнения воздуха, который вызывает аллергии и онкологические заболевания.

