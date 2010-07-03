Фото: ТАСС/Сергей Куликов

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report. Во Всемирном докладе о счастье оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие характеристики.

Причина счастья кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, а также в тщательных исследованиях в сфере здравоохранения, образования и занятости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр Next Era.

Так, Финляндия в среднем набрала 7,63 балла, за ней идет Норвегия (7,59), Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88). Россия расположилась на 59-м месте (5,81).

При этом отмечается, что самыми несчастливыми странами стали Южный Судан, Центральноафриканская республика (155 место), Афганистан (154), Танзания (153), Руанда (152), Йемен (151), Малави (150).

Ранее стало известно, что Финляндия вошла в пятерку стран с самым чистым воздухом. За ней шли Эстония, Швеция и Австралия, а в аутсайдерах оказались Бангладеш, Пакистан и Индия. Россия же попала во вторую десятку стран с самым чистым воздухом.

Исследователи оценивали, сколько микрочастиц пыли содержится в воздухе городов разных государств. По словам аналитиков, это один из самых опасных видов загрязнения воздуха, который вызывает аллергии и онкологические заболевания.