Назван худший город в мире по качеству жизни

Фото: ТАСС/Newzulu/Rasoul Ali

Худшим городом по качеству жизни признали Багдад. К такому выводу пришли специалисты международной консалтинговой компании Mercer.

При составлении рейтинга учитывались жилищные условия, транспорт и другие показатели.

Багдад занял 231-е место. Перед ним оказался город Банги (ЦАР), Сана (столица Йемена) оказалась на 229-м месте.



По мнению специалистов компании, лучшим городом для жизни оказалась Вена. Далее следуют Цюрих и Ванкувер.

Ранее специалисты Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual сравнили чистоту воздуха в 73 странах. Лидером составленного ими рейтинга стала Исландия.

В первую пятерку вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. А в аутсайдерах оказались Бангладеш, Пакистан и Индия. Россия же попала во вторую десятку стран с самым чистым воздухом.