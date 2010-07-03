Ученые оценили, сколько пластика попадает в организм человека

Более 75 тысяч микрочастиц пластика в среднем вдыхают или проглатывают люди. Пластик попадает в организм человека вместе с морской рыбой, другими продуктами питания или бутилированной водой. К такому выводу пришли канадские экологи, сообщает журнал ES&T.
Ученые выразили мнение, что наиболее простой способ избежать накопления пластика – не пить воду из пластиковых бутылок.
"С другой стороны, подобные меры просто не могут остановить рост числа полимерных частиц в экосистемах. Они скоро будут фактически во всех продуктах. Похоже, что единственный способ это остановить – начать производить меньше пластика", – отмечают специалисты.
Киран Кокс из университета Виктории и его коллеги попытались оценить то, сколько частиц пластика проникает в организм человека, который живет в типичной стране первого мира.
Также ученые проанализировали типичную диету современных жителей США и попытались обнаружить в ней другие возможные источники частиц пластика.
Исследование показало, что американцы и жители других развитых стран поглощают огромное число пластиковых фрагментов, от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика.
Кроме того, анализ показал, что сопоставимое число частиц и волокон попадает в организм с воздухом. Согласно исследованиям, человек в среднем вдыхает, проглатывает и выпивает от 75 до 120 тысяч частиц пластика ежегодно.
Ранее сообщалось, что ученые из Университета Тасмании подсчитали, что на Кокосовых островах у побережья Австралии скопилось 414 миллионов кусков пластика. Собирать мусор экологам пришлось с 25 пляжей.
Четверть всего мусора составили пластмассовые изделия: соломинки, пакеты и посуда. Помимо этого, на пляжах нашли 373 тысячи старых зубных щеток и большое количество деталей одежды, обуви, ремней.
В начале апреля в теле погибшей беременной самки кита нашли мусорные пакеты, трубки и бутылку с жидкостью для посудомоечной машины. Ветеринары предполагают, что именно мусор убил млекопитающее и ее детеныша.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.