Ученые оценили, сколько пластика попадает в организм человека

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Более 75 тысяч микрочастиц пластика в среднем вдыхают или проглатывают люди. Пластик попадает в организм человека вместе с морской рыбой, другими продуктами питания или бутилированной водой. К такому выводу пришли канадские экологи, сообщает журнал ES&T.

Ученые выразили мнение, что наиболее простой способ избежать накопления пластика – не пить воду из пластиковых бутылок.

"С другой стороны, подобные меры просто не могут остановить рост числа полимерных частиц в экосистемах. Они скоро будут фактически во всех продуктах. Похоже, что единственный способ это остановить – начать производить меньше пластика", – отмечают специалисты.

Киран Кокс из университета Виктории и его коллеги попытались оценить то, сколько частиц пластика проникает в организм человека, который живет в типичной стране первого мира.

Также ученые проанализировали типичную диету современных жителей США и попытались обнаружить в ней другие возможные источники частиц пластика.

Исследование показало, что американцы и жители других развитых стран поглощают огромное число пластиковых фрагментов, от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика.

Кроме того, анализ показал, что сопоставимое число частиц и волокон попадает в организм с воздухом. Согласно исследованиям, человек в среднем вдыхает, проглатывает и выпивает от 75 до 120 тысяч частиц пластика ежегодно.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Тасмании подсчитали, что на Кокосовых островах у побережья Австралии скопилось 414 миллионов кусков пластика. Собирать мусор экологам пришлось с 25 пляжей.

Четверть всего мусора составили пластмассовые изделия: соломинки, пакеты и посуда. Помимо этого, на пляжах нашли 373 тысячи старых зубных щеток и большое количество деталей одежды, обуви, ремней.

В начале апреля в теле погибшей беременной самки кита нашли мусорные пакеты, трубки и бутылку с жидкостью для посудомоечной машины. Ветеринары предполагают, что именно мусор убил млекопитающее и ее детеныша.

