Нужно ли отказываться от продажи одноразовой пластиковой посуды в России

В Минприроды задумались над запретом продажи одноразовой пластиковой посуды в России. Таким способом в ведомстве хотят поддержать мировой тренд: сокращение использования пластика. Действительно, экологи и общественники по всему миру ведут борьбу с целлофановыми пакетами, пластиковыми стаканчиками и пластмассовыми бутылками. Причем к движению зеленых в последнее время присоединяется все больше людей. Так, например, москвичка Ольга после рождения дочери решила отказаться от использования пластика в быту, чтобы внести свой вклад в спасение экологии. Рассказываем, как живет семья и почему эксперты советуют отказаться от такой одноразовой посуды.

Осознанный выбор

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 7 мая рассказал, что ведомство задумалось над тем, чтобы ввести запрет в России на продажу пластиковой посуды, поскольку вместе с другими странами выступает за сокращение загрязнения окружающей среды.





Дмитрий Кобылкин глава Минприроды России Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают.

При этом Кобылкин пояснил, что на подготовку законодательной инициативы нужно время, чтобы "осознать и принять".

Для москвички Ольги вопрос об использовании пластика в быту зарыт уже давно в пользу борьбы за экологию. Ее семья отказалась от полиэтиленовых пакетов, заменив их авоськами, любой одноразовой посуды и круп в упаковках. Они ездят за покупками в магазин, где продают товары без упаковки, а еще сортируют стекло и пластик. К изменениям образа жизни Ольгу подтолкнуло рождение второго ребенка.



Фото: из личного архива героини. Ольга не пользуется одноразовыми стаканами в кафе, а всегда приносит свою тару

"После рождения младшей дочки, когда мы уже начали прикорм, наша квартира буквально заполнилась баночками из-под детского питания – родители меня поймут. Я их выбрасывала, но чувствовала, что что-то делаю не так, – вспоминает она, – хотя до этого никогда особо не задумывалась о природе. Позже недалеко от нас поставили контейнеры для пластика и для стекла. Мы начали сортировать мусор: я была в ужасе, сколько пластика использует стандартная семья, когда посмотрела на нас!"

Супруг Ольги сначала был недоволен, посмеивался над ее новыми привычками, даже называл квартиру "Москва сортировочная", но однажды вернулся из магазина с экосумкой. Ольга поняла: это победа.





Ольга москвичка Новые привычки дались нелегко. Это требует много времени, усилий. Сначала не хочется мыть бутылку, но потом ты понимаешь, что растешь и становишься осознаннее вместе с этими действиями. Маленькими шажками каждый из нас может улучшить или, по крайней мере, не ухудшить состояние планеты. И не стоит думать, что мусор с каких-нибудь филиппинских рек никак не влияет на нас – вся водная система взаимосвязана.

Фото: предоставлено героиней материала

Старший сын Ольги уже сам сортирует пластик и стекло и выбрасывает в нужный контейнер. Женщина уверена: формировать экопривычки легче в детстве: "Это иллюзия, что можно потреблять ресурсы без конца. Кажется, что все возобновляемо, мусор куда-то увозится, а новые товары откуда-то берутся, – продолжает Ольга, – мы выглядываем в окно и видим деревья. И не задумываемся, что где-то лежит мусор и отравляет планету. Человек создан разумным не просто так, мы должны ко всему подходить разумно, нужно начинать это делать как можно раньше". В городе для этого есть все условия: раздельные контейнеры для мусора, пункты приема батареек, субботники. Отказ от одноразовых стаканов – самый простой шаг навстречу природе.

Запретить нельзя помиловать?

Но оптимизм Ольги разделяют далеко не все. Так, пользователи соцсетей отреагировали на планы Минприроды как с поддержкой, так и с явным недовольством. Например, комментатор Татьяна считает, что "в одноразовой посуде меньше риска поймать кишечную инфекцию: в лесу, в грязном водоеме тарелку, ложку, стакан вымыть и сполоснуть чистой водой трудно". Еще один пользователь Дмитрий также отмечает: "С удовольствием пользуюсь одноразовой посудой на даче, не хватает времени для намывания обычной посуды. В жизни много встречается пластика, пока его заменить нечем".

Однако эксперты подчеркивают, что замена одноразовой пластмассовой посуде есть, а людям не следует воспринимать критично инициативу, поскольку пластик не несет пользы ни им, ни тем более экологии. Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов рассказал Москве 24, что общественники "двумя руками поддерживают" инициативу Минприроды. "Дело в том, что пластиковая посуда сложно перерабатывается", – пояснил он. Ее отправляют на полигоны, где она, по словам Пукалова, будет перегнивать десятилетиями, либо на мусоросжигательный завод, что тоже не лучшим образом влияет как на людей, которые будут вдыхать ядовитые испарения, так и на природу.





Роман Пукалов директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Поэтому проще отказаться от этого по примеру ЕС, который с 2021 года запретил у себя производство и продажу одноразовой пластиковой посуды.

По его словам, отведенный в ЕС срок с 2019-го по 2021-й год для бизнеса "вполне разумный", чтобы перенастроить оборудование, например, на производство картонной посуды. Другой альтернативой, по мнению эксперта, является многоразовая посуда. "Те самые забытые эмалированные миски и тому подобное, что, в общем-то, всегда будет пущено во вторичную переработку", – отмечает он.

Пукалов также привел в пример Кению, где за производство, продажу и даже использование полиэтиленовых пакетов введено уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы либо штраф размером 40 тысяч долларов. "Мы, конечно, не будем уподобляться им, но при этом по возможности сокращать вред окружающей среде нужно", – резюмировал эксперт.

В свою очередь, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал, что, по его мнению, весь цикл жизни пластика обходится стране очень дорого.





Андрей Фролов сопредседатель Союза экологических организаций Москвы В природе нет микроорганизмов, которые бы его уничтожали. Поэтому он разлагается от 100 до 400 лет. То есть мы дешево сделали посуду из пластика, использовали, а стоимость ее утилизации, того, сколько на это потребуется, – это все равно, что сделать унитаз из золота. Можно, конечно, но ни один нормальный человек этого делать не будет.

Фролов добавил, что одноразовую пластиковую посуду способна заменить картонная. "То же стекло может перерабатываться сколько угодно. Да, это немного дороже, но с точки зрения общего цикла жизни все равно будет намного дешевле. И для природы гораздо меньшая нагрузка", – подчеркивает эксперт.

Фролов также пояснил, что утилизация пластика проблематична, поскольку при его сжигании выделяется "огромное количество вредных веществ, в том числе фенолы". Все это отравляет окружающую среду, и, более того, люди в буквальном смысле начинают просто задыхаться, заключил эксперт.



Екатерина Рукавичникова