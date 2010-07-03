В России планируют запретить одноразовую пластиковую посуду

В Минприроды РФ выступили за запрет продажи пластиковой посуды. Однако на подготовку законодательной инициативы потребуется несколько лет.
"Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", – цитирует РИА Новости главу министерства Дмитрия Кобылкина.
В конце марта этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в перспективе в РФ рассмотрят вопрос о запрете пластиковой посуды по примеру Евросоюза. "Законодательно, да, ну а иначе это не отрегулировать", – сказал он в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте". Медведев подчеркнул, что производителям выгодно производство пластиковой посуды, но "это не означает, что это хорошо для природы".
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза к 2021 году рассчитывают ввести запрет на использование пластиковой посуды и упаковки. К 2025 году в Европе сократят использование изделий, для которых нет альтернативы. К ним отнесены одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.
В Евросоюзе запретят пластиковую посуду
Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект об ограничении использования пластиковых соломинок в ресторанах с 2019 года. Согласно закону, ресторанам запрещено сопровождать напитки пластиковыми трубочками.
Пластик накапливается в морях и океанах во всем мире из-за низкой скорости разложения. По словам специалистов, на пластиковые предметы приходится более 80 процентов всего океанского мусора.
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