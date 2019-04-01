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12:38

Беременную самку кита с полным желудком пластика нашли в Италии

животные за рубежом экология

12:38

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Фото: facebook.com/Sergio Costa

На побережье Сардинии обнаружили беременную самку кита. В желудке погибшего животного оказалось более 20 килограммов пластмассовых отходов, передает CNN.

По словам ветеринаров, сделав вскрытие, они выяснили, что млекопитающее носило мертвый плод, а его желудок был наполнен мешками для мусора, рыболовными сетями, упаковкой и другими отходами. Чтобы установить точную причину смерти самки кита, специалисты проведут гистологическую и токсикологическую экспертизы. Однако, по словам ветеринаров, вероятнее всего, смерть наступила из-за загрязнения желудка.

Как отметил министр окружающей среды Италии Серджио Коста, ранее Европарламент принял законопроект, по которому к 2021 году из продажи исчезнут пластмассовые соломинки, ватные палочки и одноразовые столовые приборы. Министр пообещал, что Италия одной из первых введет меры для защиты окружающей среды от одноразового пластика.

"Мы беззаботно пользуемся одноразовыми пластиковыми изделиями, и сейчас за это расплачиваемся", − заявил Коста на своей странице в Facebook. "Хотя в действительности платить приходится животным", − подчеркнул он, комментируя случай с китом на Сардинии.

27 марта депутаты Европарламента одобрили закон, который предусматривает отказ от использование пластиковой посуды и упаковки к 2021 году. "За" высказались 560 депутатов, "против" – 35 членов ЕП. Теперь документ рассмотрят в Совете стран ЕС.

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животные за рубежом экология

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