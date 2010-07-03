Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

27 марта, 21:07

Пластиковую посуду запретят в Европе к 2021 году

за рубежом экология

27 марта, 21:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/DLeonis

Власти Евросоюза к 2021 году рассчитывают ввести запрет на использование пластиковой посуды и упаковки.

"Парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки", – цитирует РИА Новости заявление Европарламента. "За" высказались 560 депутатов, "против" – 35 членов ЕП.

В дальнейшем закон должны одобрить в Совете стран ЕС.

Также сообщается, что к 2025 году в Европе сократят использование изделий, для которых нет альтернативы. К ним отнесены, в том числе одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.

Ранее губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект об ограничении использования пластиковых соломинок в ресторанах с 2019 года. Согласно закону, ресторанам будет запрещено сопровождать напитки пластиковыми трубочками.

В России рассматривают возможность ввести экологический сбор. Его планируют взимать с производителей пластиковой тары.

за рубежом экология

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика