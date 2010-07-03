Пластиковую посуду запретят в Европе к 2021 году

Власти Евросоюза к 2021 году рассчитывают ввести запрет на использование пластиковой посуды и упаковки.
"Парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки", – цитирует РИА Новости заявление Европарламента. "За" высказались 560 депутатов, "против" – 35 членов ЕП.
В дальнейшем закон должны одобрить в Совете стран ЕС.
Также сообщается, что к 2025 году в Европе сократят использование изделий, для которых нет альтернативы. К ним отнесены, в том числе одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.
Ранее губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект об ограничении использования пластиковых соломинок в ресторанах с 2019 года. Согласно закону, ресторанам будет запрещено сопровождать напитки пластиковыми трубочками.
В России рассматривают возможность ввести экологический сбор. Его планируют взимать с производителей пластиковой тары.
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