Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в России

Фото: PA Images/TASS/Dominic Lipinski

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов предложил ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года, передает РИА Новости.

В письме зампреду правительства Алексею Гордееву он подчеркнул, что "вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днем все более актуальный характер".

"Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения", – пояснил он, добавив, что многие страны уже ввели подобный запрет.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил закон, запрещающий с 2021 года одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки.