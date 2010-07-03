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02:54

Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в России

общество экология

02:54

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Фото: PA Images/TASS/Dominic Lipinski

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов предложил ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года, передает РИА Новости.

В письме зампреду правительства Алексею Гордееву он подчеркнул, что "вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днем все более актуальный характер".

"Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения", – пояснил он, добавив, что многие страны уже ввели подобный запрет.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил закон, запрещающий с 2021 года одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки.

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общество экология

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