Магазины могут обязать принимать стеклотару

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В Госдуме разработали законопроект, которым предлагается обязать крупные торговые сети принимать стеклотару, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Олега Нилова.

Также предлагается обязать магазины принимать пластиковую тару и посуду. "Все, что вредного для природы продается и полезного для переработки, мы предлагаем в обязательном порядке принимать обратно", – заявил Нилов.

Парламентарий считает, что это поспособствует многократному сокращению вредных отходов.

Ранее в Госдуме прокомментировали инициативу министерства культуры РФ разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.