В Госдуме прокомментировали идею возвращения алкоголя в учреждения культуры

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал инициативу Министерства культуры РФ разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки, сообщает РИА Новости.

"Я как врач в данном случае и сторонник мер, направленных на постепенное, скажем так, выдавливание из жизни россиян вредных привычек, напрямую наносящих вред здоровью, я против подобной инициативы", – сказал Куринный.

Он отметил, что государственная политика в этой сфере, проводимая в течение нескольких лет, начала давать результаты в виде сокращения потребления алкоголя на душу населения и процентов регулярно курящих граждан.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что предложение Минкультуры не несет "никакого криминала", а наоборот, хорошие напитки украшают жизнь.

"Почему нет? На самом деле я не вижу никакого криминала особенного, даже если в музее выпить ликерчику. Если, разумеется, есть запрет на продажу несовершеннолетним", – заявила Драпеко, добавив, что сама она не пьющая.

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова назвала странной идею вернуть в музеи алкоголь. "Какой в этом смысл? Неужели нет других мест в Москве, где можно продавать алкоголь?" – заявила она.

Антонова отметила, что 50% посетителей музея – это дети. Кроме того, в Пушкинском музее не так много места для буфета. По ее мнению, Минкультуры, "к сожалению, немного помешалось на проблеме поиска источников заработка".

Разработанный министерством проект опубликован на портале нормативных и правовых актов. В ведомстве считают, что нынешние ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Сейчас закон допускает продажу алкоголя только в парках, концертных и театральных залах.