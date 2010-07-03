Алкоголь предложили вернуть во все учреждения культуры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки предложило Минкультуры РФ. Законопроект ведомства появился на портале правовых актов.

Сейчас продавать алкоголь можно только в парках, на концертах и в театральных залах. В министерстве убеждены, что ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Авторы документа хотят вернуть старую норму, которая действовала до 2016 года.

Прошлой весной пьяный посетитель Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Позже мужчина признался, что выпил водки в буфете музея.

Это возмутило спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Она предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры, чтобы избежать случаев вандализма.