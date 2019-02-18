На дне моря Лаптевых нашли бытовой пластик

Российские ученые обнаружили, что море Лаптевых в Северном Ледовитом океане сильно загрязнено бытовым пластиком. Об этом сообщила старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Даутова.
Как рассказала ученый на конференции в Министерстве науки и высшего образования, фрагменты пластика нашли во всех взятых в ходе экспедиции пробах: от устья реки Лены до склона шельфа. "Анализ в нашем центре показал, что это пластики группы ПЭТ (полиэтилентерефталат), использующиеся, как правило, для изготовления бутылок и пробок", − цитирует Даутову РИА Новости.
Как уточнила представитель РАН, ученые обследовали более четырех квадратных километров дна с помощью глубоководных аппаратов. По словам Даутовой, "бытовой пластиковый мусор распространен на данном участке повсеместно".
Ранее специалисты определили самые экологически неблагополучные страны мира, оценив степень загрязнения воздуха и воды. По данным исследования, наиболее экологически неблагополучной оказалась Монголия. На втором месте расположился Афганистан, а на третьем – Мьянма. При этом самой экологически чистой страной стала Финляндия. За ней следуют Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия. В рейтинге из 102 стран Россия заняла 48 место.
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