Миллионы кусков пластика нашли на островах Индийского океана

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Ученые из Университета Тасмании подсчитали, что на Кокосовых островах у побережья Австралии скопилось 414 миллионов кусков пластика. Собирать мусор экологам пришлось с 25 пляжей, сообщает сайт "Мир 24".

В XIX веке эти территории славились нетронутой природой и вдохновили английского натуралиста Чарльза Дарвина на создание первого научного труда. Спустя 180 лет на островах обнаружили 238 тонн отходов. При этом 90% из них оказались погребены под землей.

Четверть всего мусора составили пластмассовые изделия: соломинки, пакеты и посуда. Помимо этого, на пляжах нашли 373 тысяч старых зубных щеток и большое количество деталей одежды, обуви, ремней.

В начале апреля в теле погибшей беременной самки кита нашли мусорные пакеты, трубки и бутылку с жидкостью для посудомоечной машины. Ветеринары предполагают, что именно мусор убил млекопитающее и ее детеныша.

