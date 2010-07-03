Названы лучшие в мире города для жизни

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Вена заняла первое место в рейтинге наиболее комфортных городов для жизни. Об этом сообщает британский журнал Economist.

Специалисты сравнивали уровень качества между другими странами по стабильности развития, культуре, экологии, здравоохранению, образованию и инфраструктуре.

По результатам исследования Вена заняла лидирующую строчку и набрала 99,1 балла. За ней следом идут Сидней (Австралия), Осака (Япония), Калгари, Ванкувер, Торонто (Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания), Аделаида (Австралия).

Москва расположилась на 68-м месте (80 баллов). При этом столица попала в пятерку лучших городов, которые за год смогли превзойти свои предыдущие результаты. В этот список также попали Белград, Ханой, Киев.

Ранее британские аналитические агентства составили рейтинг самых безопасных городов мира. Эксперты оценили 60 крупных городов по 57 показателям. Главные параметры – безопасность здравоохранения, инфраструктуры, личная и цифровая безопасность.

Москва оказалась на 37 месте рейтинга. Лидерами стали в основном города Азиатско-Тихоокеанского региона: Сингапур, Осака, Сидней, Сеул. В десятку лучших вошли также Амстердам, Торонто, Вашингтон, Копенгаген и Мельбурн.

