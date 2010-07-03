Названы лучшие в мире города для вечеринок

Фото: depositphotos/bernardbodo

Эксперты портала Lonely Planet определили лучшие города мира для проведения вечеринок, сообщает "Вечерняя Москва".

Лидером рейтинга стала столица Сербии. Именно в Белграде можно найти развлечения для каждого человека в зависимости от интересов, утверждают специалисты. Отмечается, что вечеринки в этом городе проходят в клубах, барах, тавернах, и даже на баржах.

На втором месте в списке самых "тусовочных" городов мексиканский Плая-дель-Кармен. Третьим в списке веселых стал Сингапур, причем этот город славится не только числом увеселительных заведений, но и более чем удовлетворительным уровнем безопасности.

На четвертом месте в рейтинге Санкт-Петербург. Российский город попал в этот список из-за недорогого жилья, более 200 вариантов ночных заведений и "особой атмосферы города".

Ранее сообщалось, что в топ-3 самых популярных направлений у россиян этим летом оказались Армения, Италия и Турция. Более 8% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

Годом ранее в тройку лидеров входила Грузия. Однако нынешним летом поток российских туристов в эту страну снизился на 70 процентов. Только в июле грузинская сфера туризма потеряла около 60 миллионов долларов.

