Названы города и страны с самой лучшей кухней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санкт-Петербург, Москва и Казань – лучшие российские города для летних гастрономических туров и путешествий. К таким выводам пришли специалисты агентства ТурСтат после опроса пользователей, передает РИА Новости.

За Санкт-Петербург респонденты отдали 16 процентов голосов, за Казань и Татарстан – 13 процентов, за Москву – 10 процентов, за Московскую область – 6 процентов, за Суздаль (Владимирская область) и Сочи (Краснодарский край) – по 3 процента.

Также опрошенные назвали страны с лучшей кухней. За гастрономическими открытиями туристам стоит отправиться в Грузию, Армению, Белоруссию, Италию и Францию.

Ранее сообщалось, что гастрономический туризм предложили внести в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России. С таким предложением обратились эксперты к главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. Сделать это предлагается, чтобы поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам.

Самыми известными блюдами, с которыми ассоциируется у иностранцев русская кухня, стали борщ, водка и черная икра. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан 33 стран, которые уже побывали в России или только планируют это сделать. Исследование проводила российская Ассоциация культурно-гастрономического туризма. В топ-10 самых известных русских блюд также попали пельмени, блины с красной икрой, оливье, квас, гречневая каша, уха и пирожки.

В декабре 2018 года ассоциация учредила неформальную должность гастрономического посла. Задачей послов станет продвижение в мире лучших традиций русской кухни.

