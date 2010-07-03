Названы города и страны с самой лучшей кухней

Санкт-Петербург, Москва и Казань – лучшие российские города для летних гастрономических туров и путешествий. К таким выводам пришли специалисты агентства ТурСтат после опроса пользователей, передает РИА Новости.
За Санкт-Петербург респонденты отдали 16 процентов голосов, за Казань и Татарстан – 13 процентов, за Москву – 10 процентов, за Московскую область – 6 процентов, за Суздаль (Владимирская область) и Сочи (Краснодарский край) – по 3 процента.
Также опрошенные назвали страны с лучшей кухней. За гастрономическими открытиями туристам стоит отправиться в Грузию, Армению, Белоруссию, Италию и Францию.
Ранее сообщалось, что гастрономический туризм предложили внести в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России. С таким предложением обратились эксперты к главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. Сделать это предлагается, чтобы поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам.
Самыми известными блюдами, с которыми ассоциируется у иностранцев русская кухня, стали борщ, водка и черная икра. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан 33 стран, которые уже побывали в России или только планируют это сделать. Исследование проводила российская Ассоциация культурно-гастрономического туризма. В топ-10 самых известных русских блюд также попали пельмени, блины с красной икрой, оливье, квас, гречневая каша, уха и пирожки.
В декабре 2018 года ассоциация учредила неформальную должность гастрономического посла. Задачей послов станет продвижение в мире лучших традиций русской кухни.
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