У России появятся гастрономические послы

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Ассоциация культурно-гастрономического туризма учредила неформальную должность гастрономического посла. Об этом со ссылкой на ассоциацию сообщает газета "Известия".

Задачей послов станет продвижение в мире лучших традиций русской кухни. В списке потенциальных послов более двух десятков человек, каждый из них знает о России не понаслышке, симпатизирует нашей стране и пробовал русскую кухню. Предложение стать послом русской кухни уже получили Жерар Депардье, Микки Рурк, Эмир Кустурица и Наталья Орейро.

Послы должны будут участвовать в мероприятиях Россотрудничества и российских посольств. Цель этой задумки не только познакомить жителей мира с русской кухней, но и вызвать интерес к гастрономическому туризму по России.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года иностранным болельщикам пришлась по душе русская кухня. Больше всего им понравились пельмени, борщ и окрошка.