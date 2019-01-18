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09:25

Иностранцы назвали три главных блюда русской кухни

общество еда

09:25

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Фото: depositphotos/rozmarina

Самыми известными блюдами, с которыми ассоциируется у иностранцев русская кухня, стали борщ, водка и черная икра. Об этом результаты опроса граждан 33 стран, которые уже побывали в России или только планируют это сделать, проведенного российской Ассоциацией культурно-гастрономического туризма.

"Исследование было призвано обнаружить проблемы, которые необходимо решить для развития гастрономического туризма в России. К сожалению, иностранцы ассоциируют нашу страну исключительно с борщом, водкой и икрой. Наша задача – эту тенденцию изменить, разрушить стереотипы", – сказала в разговоре с "Известиями" президент ассоциации Маргарита Полоник.

В ТОП-10 самых известных русских блюд также попали пельмени, блины с красной икрой, оливье, квас, гречневая каша, уха и пирожки.

В Ассоциации культурно-гастрономического туризма отмечают, что российская кухня намного разнообразнее и интереснее, чем считают за рубежом. Иностранным гурманам наша страна может предложить такие блюда, как калининградские клопсы, башкирский бешбармак и кубанские штрули. Поэтому специалисты намерены исправить эту ситуацию и активно развивать гастрономический туризм, который считается одним из самых модных в мировой индустрии.

В декабре 2018 года ассоциация учредила неформальную должность гастрономического посла. Задачей послов станет продвижение в мире лучших традиций русской кухни.

В списке потенциальных послов более двух десятков человек, каждый из них знает о России не понаслышке, симпатизирует нашей стране и пробовал русскую кухню. Предложение стать послом русской кухни уже получили Жерар Депардье, Микки Рурк, Эмир Кустурица и Наталья Орейро.

Послы должны будут участвовать в мероприятиях Россотрудничества и российских посольств. Цель этой задумки не только познакомить жителей мира с русской кухней, но и вызвать интерес к гастрономическому туризму по России.

общество еда

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