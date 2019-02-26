Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:50

"Пилотами" проекта электронных виз для иностранцев могут стать Москва и Петербург

туризм

12:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/shuterdima

Пилотными регионами, куда туристы из других стран смогут приехать по электронным визам, хотят сделать Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал замминистра экономического развития России Сергей Галкин на открытии межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии, передает "Интерфакс".

По его словам, эти города способны более качественно отрабатывать задачи, связанные с цифровизацией и администрированием приема туристов.

Ближайшими задачами властей Галкин назвал создание "насоса", который бы втягивал в страну турпоток. Он отмечает, что Москва и Петербург должны будут принимать иностранцев и "пробрасывать" их дальше в регионы.

"Будет федеральная точка притяжения и региональные. Так мы сможем диверсифицировать потоки туристов и обеспечить управление ими", – пояснил замминистра, добавив, что в РФ необходимо создать гостеприимную среду на уровне государства.

Ранее гастрономический туризм предложили внести в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России. Предполагается, что потенциал такого отдыха откроет Россию иностранным гостям с новых позиций гостеприимства и сервиса.

туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика