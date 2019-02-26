"Пилотами" проекта электронных виз для иностранцев могут стать Москва и Петербург

Пилотными регионами, куда туристы из других стран смогут приехать по электронным визам, хотят сделать Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал замминистра экономического развития России Сергей Галкин на открытии межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии, передает "Интерфакс".
По его словам, эти города способны более качественно отрабатывать задачи, связанные с цифровизацией и администрированием приема туристов.
Ближайшими задачами властей Галкин назвал создание "насоса", который бы втягивал в страну турпоток. Он отмечает, что Москва и Петербург должны будут принимать иностранцев и "пробрасывать" их дальше в регионы.
"Будет федеральная точка притяжения и региональные. Так мы сможем диверсифицировать потоки туристов и обеспечить управление ими", – пояснил замминистра, добавив, что в РФ необходимо создать гостеприимную среду на уровне государства.
Ранее гастрономический туризм предложили внести в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России. Предполагается, что потенциал такого отдыха откроет Россию иностранным гостям с новых позиций гостеприимства и сервиса.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.