"Пилотами" проекта электронных виз для иностранцев могут стать Москва и Петербург

Фото: depositphotos/shuterdima

Пилотными регионами, куда туристы из других стран смогут приехать по электронным визам, хотят сделать Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал замминистра экономического развития России Сергей Галкин на открытии межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии, передает "Интерфакс".

По его словам, эти города способны более качественно отрабатывать задачи, связанные с цифровизацией и администрированием приема туристов.

Ближайшими задачами властей Галкин назвал создание "насоса", который бы втягивал в страну турпоток. Он отмечает, что Москва и Петербург должны будут принимать иностранцев и "пробрасывать" их дальше в регионы.

"Будет федеральная точка притяжения и региональные. Так мы сможем диверсифицировать потоки туристов и обеспечить управление ими", – пояснил замминистра, добавив, что в РФ необходимо создать гостеприимную среду на уровне государства.

Ранее гастрономический туризм предложили внести в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России. Предполагается, что потенциал такого отдыха откроет Россию иностранным гостям с новых позиций гостеприимства и сервиса.