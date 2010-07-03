Вячеслав Фетисов стал туристическим послом Москвы

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму.

Об этом сообщила журналистам председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Старт столичной программы амбассадоров был объявлен в субботу, 14 сентября на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации при ООН.

Фетисов стал первым послом города в мире. На мероприятии обладателю Кубка Стэнли вручили символический знак "Discover Moscow" ("Открой Москву"), передает ТАСС.

Должность назначается бессрочно. Задача амбассадора – рассказывать о городе на международных площадках.

По словам хоккеиста, он будет обращать внимание на все, "что связано с инновациями, с тем, что Москва предлагает жителям от комфорта в жизни до образования, сбережения наследия, культуры".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва номинирована на международную туристическую премию World Travel Awards.