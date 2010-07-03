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01:57

Вячеслав Фетисов стал туристическим послом Москвы

город туризм спорт

01:57

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму.

Об этом сообщила журналистам председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Старт столичной программы амбассадоров был объявлен в субботу, 14 сентября на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации при ООН.

Фетисов стал первым послом города в мире. На мероприятии обладателю Кубка Стэнли вручили символический знак "Discover Moscow" ("Открой Москву"), передает ТАСС.

Должность назначается бессрочно. Задача амбассадора – рассказывать о городе на международных площадках.

По словам хоккеиста, он будет обращать внимание на все, "что связано с инновациями, с тем, что Москва предлагает жителям от комфорта в жизни до образования, сбережения наследия, культуры".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва номинирована на международную туристическую премию World Travel Awards.

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город туризм спорт

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