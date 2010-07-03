Москва поднялась в рейтинге центров экономического роста Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва поднялась на 48 позиций в рейтинге европейских городов с лучшими перспективами экономического роста European Regional Economic Growth Index). Сейчас столица занимает в нем 49 место.
"Москва показала максимальное по сравнению с другими участниками улучшение позиций в рейтинге. Так, Бухарест поднялся в E-REGI-2019 на 40 пунктов, Ливерпуль – на 20 пунктов, Глазго и Стамбул прибавили по 18 позиций", – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
В топ-10 вошли Лондон, Париж, Стамбул, Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люксембург, Копенгаген, Дублин и Мадрид. Замыкают топ-100 Генуя, Санкт-Петербург, Неаполь, Палермо.
Рейтинг анализирует 300 европейских агломераций и показывает активность арендаторов, формирующих спрос на недвижимость. В исследование вошли 100 агломераций.
Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики Денис Тихонов, рейтинг используется международными компаниями при формировании инвестиционных стратегий в сфере недвижимости.
Города оцениваются по 14 показателям, объединенным в три группы: рост (динамика ВВП, доля расходов на исследования и разработки, плотность населения, занятость в сфере услуг и другие), благосостояние (ВВП на душу населения), деловая среда (политическая стабильность, риски дефолта, членство в европейских интеграционных объединениях и риски по коммерческим кредитам).
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