Москва поднялась в рейтинге центров экономического роста Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва поднялась на 48 позиций в рейтинге европейских городов с лучшими перспективами экономического роста European Regional Economic Growth Index). Сейчас столица занимает в нем 49 место.

"Москва показала максимальное по сравнению с другими участниками улучшение позиций в рейтинге. Так, Бухарест поднялся в E-REGI-2019 на 40 пунктов, Ливерпуль – на 20 пунктов, Глазго и Стамбул прибавили по 18 позиций", – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В топ-10 вошли Лондон, Париж, Стамбул, Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люксембург, Копенгаген, Дублин и Мадрид. Замыкают топ-100 Генуя, Санкт-Петербург, Неаполь, Палермо.

Рейтинг анализирует 300 европейских агломераций и показывает активность арендаторов, формирующих спрос на недвижимость. В исследование вошли 100 агломераций.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики Денис Тихонов, рейтинг используется международными компаниями при формировании инвестиционных стратегий в сфере недвижимости.

Города оцениваются по 14 показателям, объединенным в три группы: рост (динамика ВВП, доля расходов на исследования и разработки, плотность населения, занятость в сфере услуг и другие), благосостояние (ВВП на душу населения), деловая среда (политическая стабильность, риски дефолта, членство в европейских интеграционных объединениях и риски по коммерческим кредитам).

