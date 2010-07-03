Россияне назвали средний размер пенсии для достойной жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По мнению опрошенных россиян, средний размер пенсии для достойной старости должен составлять около 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы.

Размер желаемый пенсии у мужчин оказался выше, чем у женщин (42,1 тысячи рублей против 37,5 тысячи). Молодые люди в возрасте до 24 лет считают хорошей пенсию в размере 32,6 тысячи рублей. Респонденты старше 45 лет заявили, что для достойной жизни пенсия должна быть не меньше 43 тысяч рублей.

Желаемая пенсия у опрошенных россиян с доходом от 80 тысяч рублей составила около 44 тысяч. У респондентов с зарплатой до 30 тысяч рублей – 33 тысячи.

По данным Пенсионного фонда России, средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера составляет в текущем году 15,4 тысячи рублей.

Ранее Центральный банк и министерство финансов разработали гарантированный пенсионный план, который является новой системой добровольных пенсионных накоплений. Предполагается, что гарантированный пенсионный план позволит гражданам самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке.

