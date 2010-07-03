ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

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Центральный банк и министерство финансов разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений, передает РИА Новости.
Как уточняется, законопроект представили первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.
Предполагается, что гарантированный пенсионный план позволит гражданам самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке. В частности, взносы по этой системе, которые составляют не более 6% от зарплаты, освободят от налога на доходы физлиц.
Также предусмотрена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если он софинансирует взносы сотрудников, а также соцвычет, если сотрудник отчисляет более 6% от зарплаты.
Как уточняется, россияне самостоятельно определят размер взноса, а изменить его можно сколько угодно раз.
Основными стимулами для участия в новой системе будут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование этих средств.
Гражданин будет иметь право приостанавливать платежи на срок до пяти лет и даже забрать деньги назад, но только в первые шесть месяцев участия в программе.
Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Сообщается, что такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процента.
Глава ПФР Антон Дроздов отмечал, что для индексации пенсий работающих пенсионеров в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей. По его словам, сейчас в стране зарегистрировано 43 миллиона пенсионеров, из которых работают 9,6 миллиона.
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