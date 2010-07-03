ПФР спрогнозировал рост страховой пенсии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году вырастет на тысячу рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании думского комитета по социальной политике и делам ветеранов.
По его словам, сейчас размер страховой пенсии составляет 15,4 тысячи рублей. Согласно прогнозам ПФР, он вырастет до 16,4 тысячи рублей в следующем году и до 18,3 тысячи рублей в 2022 году.
Дроздов напомнил, что по закону в 2020 году индексация пенсий заложена на уровне 6,6%, в 2021-м – на уровне 6,3%, а в 2022-м – 5,9%.
Как отметил глава ПФР, с 1 апреля 2020 года также повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению, большинство из которых – социальные пенсии. Если сейчас размер такой выплаты составляет 9 тысяч 764 рубля, то в следующем году она будет равна 10 тысячам 320 рублям, что примерно на 5% выше прожиточного минимума пенсионера.
Индексация ежемесячной денежной выплаты в 2020 году затронет более 15 миллионов человек и потребует 423 миллиарда рублей, уточнил Дроздов.
Глава ПФР также отметил, что на этот раз "средства за тех граждан, кто выбрал набор социальных услуг в натуральном выражении", сразу же "отправили в бюджеты соответствующих организаций".
"Обычно мы это делаем в течение года, сейчас сделали заранее, чтобы провести конкурсы на закупку лекарственных товаров для этой категории пенсионеров", – цитирует Дроздова ТАСС.
Ранее в Минтруде заявили о повышение пенсии у более чем 30 миллионов россиян с 1 января 2020 года. Их проиндексируют на 6,6%.
В сентябре Минфин направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Он предусматривает добровольный порядок присоединения к системе накоплений, гарантированную сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса.
При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что у россиян пока нет достаточных накоплений, чтобы этот документ заработал в полную силу. В то же время она добавила, что необходимо делать все для улучшения социальной защищенности людей и повышения пенсий.
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