Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В России создадут нормативную базу для развития негосударственной пенсии. На ее формирование уйдет около года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Скриванова.
По его словам, парламентарии в ближайшей перспективе должны сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.
Есть вероятность и государственного софинансирования взносов, сделанных добровольно. Например, можно ввести схему, когда работник вносит пять процентов, государство даст один процент и работодатель – два процента.
Ранее сообщалось, что более 30 миллионов российских пенсионеров ожидает повышение пенсии с 1 января 2020 года. Их проиндексируют на 6,6 процента, что превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года – 3,8 процента. Выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на тысячу рублей.
С 1 апреля 2020 года ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) на 7 процентов. Изменения коснутся почти четырех миллионов человек.
В сентябре министерство финансов направило на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. В числе его элементов – добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса.
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