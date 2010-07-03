Назван средний размер пенсий в 2020 году

13:17
13:17
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Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Правительство в 2020 году проиндексирует страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные – на 7%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампреда правительства РФ Татьяну Голикову.
"Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%). Такой подход будет применяться и далее", – заверила зампред правительства.
В 2020 году средний размер заработной платы составит около 15 тысяч рублей. При этом, по словам Голиковой, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тысячи рублей.
В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%. В связи с этим средний размер выплаты увеличился на 182 рубля и достиг 9 тысяч 266 рублей.
Ранее сообщалось, что с 2022 года Минтруд запустит платформу, где люди смогут следить за своим трудовым стажем, который будет учитываться при выходе на пенсию.
С помощью сервиса россияне с 45 лет смогут контролировать, насколько точно ПФР собирает необходимые для назначения пенсий данные. Отмечается, что в 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины – в 62. Таким образом, у них будет 12–17 лет на уточнение данных, а по окончании программы – 15–20.
Сервис получит название "Пенсия онлайн". Его разработку курирует Минтруд.
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