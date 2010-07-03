Минтруд предложил изменить порядок назначения досрочной пенсии

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Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением об изменении порядка назначения досрочной пенсии – ведомство считает необходимым учитывать в стаж период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой, передает ТАСС.

При этом временные отрезки, когда сотрудник не выполнял служебных обязанностей, но сохранял место работы и среднюю зарплату, учитывать не планируется.

Сейчас в стаж включают периоды, когда человек получал пособия по соцстрахованию из-за временной нетрудоспособности. Также учитывается время отпусков и перевода беременной женщины на исключающую неблагоприятные факторы работу.

В Минтруде добавили, что с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года суды рассмотрели более 43 тысяч исков к территориальным органам ПФР в связи с неназначением досрочной пенсии. 99,1% из них были удовлетворены.

Ранее ведомство прокомментировало публикации о количестве бедных в России – издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что 26% российских детей живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В министерстве подчеркнули, что журналисты используют устаревшую статистику, а с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос.