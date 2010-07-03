Минтруд прокомментировал данные о бедности среди российских детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В министерстве труда РФ прокомментировали публикации о количестве бедных в России. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, СМИ использовали устаревшие статистические данные.
Издание РБК со ссылкой на данные Росстата ранее сообщило, что 26% российских детей живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.
"В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос", – подчеркнули в ведомстве.
Также в Минтруде рассказали о планах по установлению устойчивого роста реальных доходов семей с детьми. Им предложат различные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. Кроме того, запланированы программные действия в рамках национальных проектов.
В июле Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек). Годом ранее этот показатель составлял 13,9 процента (20,4 миллиона человек). Отмечалось, что при расчете применялась величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года (10,753 тысячи рублей).
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