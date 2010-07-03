Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
Годом ранее этот показатель составлял 13,9 процента (20,4 миллиона человек). В частности, указывается, что при расчете применялась величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года (10,753 тысячи рублей).
В ведомстве отметили, что это связано с опережающим ростом прожиточного минимума (на 7,2 процента за год) по сравнению с индексом потребительских цен (на 5,2 процента).
В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил ТАСС, что первый квартал года является самым низкодоходным в году, поэтому делать системные выводы неправильно.
Ранее стало известно о том, что Минтруд готовит проект по созданию в стране реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Соответствующая работа ведется в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью. Также ведомство получило предложения по внедрению системы мониторинга уровня жизни населения и мониторинга самозанятых.
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