Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".

Егорова отметила, что начиная с 2000 года разница в доходах между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России сократилась с 34 до 13 раз. При этом, по ее словам, на государственных и муниципальных предприятиях разрыв составляет 10,4 раза, а в негосударственном секторе зарплаты отличаются в 13,9 раза.

"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше", – отметила Егорова.

Она уточнила, что тенденция по сокращению разрыва наблюдается благодаря фиксации уменьшения численности сотрудников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума, уточнив, что сейчас таких сотрудников в России не более трех процентов. Также к данной тенденции она добавила рост промышленного производства, с помощью чего появились дополнительные рабочие места, а значит повысилась занятость.

В целом, по данным Ростата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.

Ранее стало известно о том, что Минтруд готовит проект по созданию в стране реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Соответствующая работа ведется в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью. Также ведомство получило предложения по внедрению системы мониторинга уровня жизни населения и мониторинга самозанятых.

Весной были опубликованы данные опроса Финансового университета при Правительстве РФ, согласно которым россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. При этом наиболее высокий доход необходим жителям Москвы. Они называли сумму не менее 100 тысяч рублей. На втором месте идет Санкт-Петербург. Петербуржцам необходима ежемесячная зарплата в размере 91 тысячи рублей.

