Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтруд определил величину прожиточного минимума по России за первый квартал текущего года в размере 10753 рублей. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на портале правовой информации во вторник.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.

Ранее стало известно о том, что Минтруд готовит проект по созданию в стране реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Соответствующая работа ведется в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью. Также ведомство получило предложения по внедрению системы мониторинга уровня жизни населения и мониторинга самозанятых.

Весной были опубликованы данные опроса Финансового университета при Правительстве РФ, согласно которым россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. При этом наиболее высокий доход необходим жителям Москвы. Они называли сумму не менее 100 тысяч рублей. На втором месте идет Санкт-Петербург. Петербуржцам необходима ежемесячная зарплата в размере 91 тысячи рублей.