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Москва 24

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15:05

В России может появиться реестр бедных граждан

общество

15:05

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство труда и социальной защиты России готовит проект по созданию в стране реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что соответствующая работа ведется в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью. Региональные власти уже представили свои предложения по формированию соответствующего реестра. Также Минтруд получил предложения по внедрению системы мониторинга уровня жизни населения и мониторинга самозанятых.

В ведомстве добавили, что в регионах была проведена оценка реального уровня бедности семей с детьми-инвалидами. Выявлены основные факторы, ведущие к бедственному положению подобных семей: это, в частности, расходы на медицинский уход и реабилитацию, безработица и недостаточный уровень образования. Сейчас Минтруд анализирует региональные отчеты, чтобы подготовить необходимые рекомендации.

Пилотный проект по анализу причин бедности был запущен в 2019 году в восьми регионах: Томской, Липецкой, Ивановской, Новгородской и Нижегородской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарии и Татарстане. Позднее к проекту присоединились Республики Коми и Тыва, Пермский и Алтайский края, а также Курганская область. Финансирование проекта оценивается в семь миллиардов рублей. Основной акцент делается на выводе из бедности семей с детьми.

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