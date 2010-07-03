Названы наиболее популярные источники дохода будущих пенсионеров

Банковский депозит, накопления и вложения в недвижимость рассматривают россияне в качестве дополнительных средств на старость, сообщил "Интерфаксу" директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
По его словам, опрос показал, что 23% респондентов планируют использовать депозиты и денежные вклады в качестве дополнительных источников дохода к пенсии.
"На втором месте – накопления в российской и иностранной валюте. И в топ-3 планируемых инструментов вошли инвестиции в недвижимость. Это отметили 18% опрошенных как интересный для себя инструмент", – сказал Родин.
Первое место по информированности о возможных инструментах для дополнительного дохода занимают депозиты в банках, а следом идет накопление наличных.
Представитель ВЦИОМ отметил, что 24% опрошенных знают о возможностях использования инвестиций в недвижимость и землю. По словам Родина, о варианте с покупкой золота и драгоценных металлов знают 20% опрошенных.
В мае в Госдуму внесли законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно. При этом человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение – выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию либо продолжить работать и тем самым увеличить себе размер пенсии в будущем.
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