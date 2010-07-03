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17:32

Клиенты негосударственных пенсионных фондов смогут выбирать срок выхода на пенсию

общество

17:32

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается наделить клиентов негосударственных пенсионных фондов правом принимать решение о сроках выхода на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

"Внесен законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно. <...> При этом человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение – выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию, либо продолжить работать и тем самым увеличить себе размер пенсии в будущем", – заявил он.

Россияне, которые заключили или планируют заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, смогут получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет). Толстой пояснил, что такое решение было принято, поскольку клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, становятся в неравные условия с теми, кто это сделал раньше.

Ранее сообщалось, что российские власти предложили дополнительно внести в бюджет на 2019 год около 4 миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.

общество

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