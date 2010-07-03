Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

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Российские власти предложили дополнительно внести в бюджет на текущий год около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает РИА Новости.

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на 2019 год, внесенный в Госдуму, предполагает увеличение финансирования госпрограммы "Социальная поддержка граждан" на 4,765 миллиарда рублей – до 1,380 триллиона рублей.

В документе отмечается, что изменение расходов включает увеличение "бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей".

Также бюджет программы увеличен для выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, для выдачи субсидий на господдержку фонда "Центр защиты прав граждан", на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что выплаты пенсий по старым возрастным критериям будут доступны клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Это россияне, заключившие договоры с частными компаниями в текущем году.

Законопроект собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая. Если документ одобрят, он может начать действовать с этого года.