Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:15

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

власть экономика

10:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российские власти предложили дополнительно внести в бюджет на текущий год около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает РИА Новости.

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на 2019 год, внесенный в Госдуму, предполагает увеличение финансирования госпрограммы "Социальная поддержка граждан" на 4,765 миллиарда рублей – до 1,380 триллиона рублей.

В документе отмечается, что изменение расходов включает увеличение "бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей".

Также бюджет программы увеличен для выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, для выдачи субсидий на господдержку фонда "Центр защиты прав граждан", на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что выплаты пенсий по старым возрастным критериям будут доступны клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Это россияне, заключившие договоры с частными компаниями в текущем году.

Законопроект собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая. Если документ одобрят, он может начать действовать с этого года.

власть экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика