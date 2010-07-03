Россиянам пояснили, кто сможет получать пенсии с 55–60 лет

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Выплаты по старым возрастным критериям будут доступны клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Это россияне, заключившие договоры с частными компаниями в текущем году, пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он уточнил, что законопроект собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая. Если документ одобрят, он может начать действовать с этого года, передает газета "Известия".

Он уравняет в правах тех, кто заключил контракт с НПФ о самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на отдых, и тех, кто это сделал уже после нововведений. Клиенты таких фондов смогут получать накопления по достижении 55 лет – у женщин и 60 лет – у мужчин.

В частности, северянам и так называемым списочникам, являющимся клиентами НПФ с 1 января 2019 года, хотят разрешить выплаты раньше 55 и 60 лет.

В НПФ считают законопроект справедливым. Порог получения негосударственной пенсии в 55 и 60 лет уравнивает права всех клиентов системы негосударственного пенсионного обеспечения, подчеркнул вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик.

Кроме того, это соответствует и возрасту выплат накопительной части пенсии, сформированной до заморозки в 2014 году. Получить ее можно по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно.

В АНПФ разрабатывают свои инициативы по возрастному порогу для системы негосударственного пенсионного обеспечении. Главный их принцип заключается в том, что добровольные пенсии должны действительно стать источником дохода россиян.

В апреле в Пенсионном фонде рассказали, как россияне могут сделать свою будущую пенсию выше. Прежде всего нужно трудоустраиваться официально. Помимо этого, следует контролировать работодателя и его отчисления на пенсию по выпискам из лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Можно делать и добровольные отчисления в рамках ОПС. Отложенный выход на пенсию тоже повлияет на повышение выплат. Может помочь и участие в добровольных негосударственных пенсионных программах.

В мае стало известно, что в российских регионах могут поменять правила расчета величины прожиточного минимума. Идею выдвинуло министерство труда и социальной защиты. Единый порядок определения размера прожиточного минимума поможет исключить его необоснованное изменение.