В ПФР назвали способы повышения пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, как россияне могут сделать свою будущую пенсию выше, сообщает News.ru.
В первую очередь для этого нужно трудоустраиваться официально. Помимо этого, необходимо контролировать работодателя и его отчисления на пенсию по выпискам из лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Также можно делать добровольные отчисления в рамках ОПС: использовать программу государственного софинансирования пенсионных накоплений и добровольное ОПС. При назначении пенсии следует предоставить справки о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у человека были высокие доходы. Это положительно отразится на размере выплат.
Отложенный выход на пенсию тоже повлияет на повышение будущих выплат. Может помочь и участие в добровольных негосударственных пенсионных программах.
Некоторые способы повышения пенсии могут использоваться в случае, если она уже была назначена. Например, можно отказаться от пенсии на определенный период и начать получать ее позже или сделать перерасчет пенсии.
Ранее в ПФР пояснили, как работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия при увольнении. Сведения доступны в личном кабинете на сайте ПФР. Там указаны два размера пенсий – тот, что платят в настоящий момент, и каким он будет после увольнения. Если человек не зарегистрирован на сайте, можно обратиться в любое отделение ПФР.
В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон об изменении действующей пенсионной системы. Предполагается поэтапное повышение пенсионного возраста на год. К 2028 году российские женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет.
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