С апреля пенсии в России станут больше

Правительство России проиндексирует социальные пенсии на 2 процента с 1 апреля 2019 года. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", – сказано в тексте документа. Пенсионному фонду РФ поручено проинформировать о принятом решении свои территориальные органы.
Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей, также средний размер пенсионных выплат детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличится, соответственно, на 268 и на 270 рублей и после повышения составит 13674 рубля и 13812 рублей соответственно.
Отмечается, что социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, у которых по каким-то причинам нет права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости в том случае, если у человека при достижении пенсионного возраста нет необходимого трудового стажа.
Ранее комитет Госдумы по труду одобрил поправки к законопроекту о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Нижней палате парламента порекомендовали принять правительственный законопроект с учетом этих корректив во втором чтении.
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