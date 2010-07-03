Комитет ГД одобрил поправки к законопроекту о повышении пенсий

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправки к законопроекту о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Госдуме рекомендовали принять правительственный законопроект во втором чтении с учетом этих корректив.

"К законопроекту поступили поправки. Часть из них носит юридический характер, часть – смысловой", – цитирует Агентство "Москва" главу комитета Ярослава Нилова. Представители комитета предлагают поддержать семь поправок. Как уточнил Нилов, во втором чтении законопроект рассмотрят во вторник, 19 марта.

12 марта ГД приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Его цель – повышение материального обеспечения неработающих пенсионеров. Согласно документу, размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. После принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и проиндексированную пенсию.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, перерасчет произведут с 1 января 2019 года. По его словам, это решение коснется более четырех миллионов россиян. Председатель нижней палаты парламента также напомнил, что Владимир Путин поручил устранить несправедливость в отношении пенсионеров.

14 марта представители "Единой России" внесли в Госдуму поправку о единой методике расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным россиянам. Ожидается, что это защитит их от манипуляций при вычислении надбавок.

Ранее в Минтруде объявили об изменении порядка начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. По данным ведомства, сначала установят социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня его прожиточного минимума в регионе. После этого проиндексируют пенсии и ежемесячные денежные выплаты.