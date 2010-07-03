Поправку к проекту о повышении пенсий внесли в Госдуму

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Члены "Единой России" внесли в Госдуму поправку к проекту о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает Агентство "Москва".

Изменения, которые внесли глава фракции Сергей Неверов, первый замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев и первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, связаны с единой методикой расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пожилым гражданам.

Ожидается, что поправка защитит россиян от манипуляций при расчете надбавок.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, на следующей неделе закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, который уже прошел первое чтение, собираются принять окончательно.

"Перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более четырех миллионов человек", – уточнил председатель Госдумы, напомнив, что Владимир Путин поручил устранить несправедливость в отношении пенсионеров.

Согласно документу, размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. После принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и проиндексированную пенсию.