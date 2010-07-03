В России участились добровольные отказы от пенсии

Жители РФ стали в два раза чаще добровольно отказываться от пенсии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.
В 2015-м году пенсию стали получать 12,5 тысячи россиян, которые прежде отложили оформление выплат на срок от 12 месяцев. В 2016-м таких граждан было 18,1 тысячи, а в 2017-м – 25,4 тысячи.
По закону те, кто отказался от пенсии на срок от года до 10 лет, могут увеличить ее размер в последующие годы на определенный коэффициент. При этом растет как фиксированная выплата, так и страховая часть.
Если любой россиянин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста, то фиксированная выплата вырастет на коэффициент 1,36, а страховая пенсия – на 1,45.
Как отметил доктор экономических наук Андрей Гудков, чаще всего от пенсий отказываются работающие люди со стабильным доходом. Эксперт не считает, что это массовое явление.
"Можно быть неработающим пенсионером и получать пенсию и все индексации или продолжать работать и получать страховую пенсию, но тогда никаких индексаций ждать не стоит. И можно продолжать работать и отказаться от страховой пенсии. Когда же вы оставите работу, вам будет выплачена очень большая индексация", – пояснил Гудков.
Ранее члены "Единой России" внесли в Госдуму поправку к проекту о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Ожидается, что изменения защитят граждан от манипуляций при расчете надбавок.
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